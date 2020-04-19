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Новые данные по COVID-19 в России: в Приморье +13

Новые данные по COVID-19 в России: в Приморье +13

В России, по данным на 19 апреля, уже 42853 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, за время эпидемии в стране выздоровели  3291 человек, умерло 361. За сутки число заболевших увеличилось на 6060 человек, умерло 48. 

Плюс 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье по состоянию. На 19 апреля с диагнозом COVID-19 в крае зарегистрировано 80 человек, умерли - двое, выздоровели - четверо. В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек, которые ждут повторного результата на коронавирус. На лечении находятся 74 человека, состояние пяти из которых оценивается как тяжелое. Более 40% пациентов – люди старшего возраста от 65 лет и старше.

Как отмечают специалисты, география больных данной инфекциейв Приморье расширяется. Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино. Ппациентка доставлена во Владивосток, где получает необходимую медикаментозную помощь. Вместе с женщиной проживал сын, который некоторое время гостил у друзей в Арсеньеве. Все контакты заболевшей и ее сына устанавливаются.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 2

  1. ввв от 19.04.2020 20:38
    Кто нибудь может обьяснить .почему 43 процента бессимтомно болеющих вирусом .а в больницах без симптомов анализ не берут .тогда получается берут тест у всех подряд.почему у нас в селах не берут у всех подряд.я ничего не понимаю.
  2. Геннадий от 19.04.2020 19:31
    откуда вероятный очаг в Анучино у бабушки?

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