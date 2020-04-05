Плюс 4: в Приморье увеличивается число заболевших коронавирусом
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 15.00 15 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 36 случаев новой инфекции. Тест на COVID-19 дал положительный результат еще у четырех человек, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди заболевших – три женщины и один мужчина.
«Двое пациентов обозначены, как контактные с людьми, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Еще двое въехали в Приморье из других стран», – пояснили специалисты.
По информации оперативного штаба, в настоящее время в инфекционном госпитале с COVID находится 31 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию.
Напомним, что в Приморье зарегистрировано два летальных исхода, три человека благополучно победили болезнь и выписаны домой.
Власти края настоятельно рекомендуют гражданам региона соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих родных и близких опасностью заражения коронавирусной инфекцией.
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