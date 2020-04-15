Новые данные по COVID-19: "плато" все ближе?

Общее число зараженных COVID-19 в России, по данным на 24 апреля 17.00, составило 62773 человека. С начала эпидемии в стране выздоровели 4891 россиян, умерло - 555.

Уже несколько дней число заболевших коронавирусом в России колеблется в диапазоне от 4 до 5 тысяч случаев в сутки (см. инфографику N2). В связи с этим, эксперты делают пока еще очень осторожные предположения, что Россия выбирается на "плато" (пик числа зарожений), после чего можно ожидать начала снижения общего уровня инфицированных.

Между тем, количество заболевших в сутки сокращается, накануне было зарегистрировано 5236 человек, за минувшие сутки - значительно меньше - 4774.

По данным местного оперативного штаба, в Приморье заболевших уже 185. На лечении от коронавируса в Приморье находятся 160 человек: 23 пациента выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Больше всего случаев заболевания отмечено во Владивостоке – 126, Артеме – 18, Михайловском районе – 10. По пять случаев зарегистрировано в Хасанском и Шкотовском районах, четыре – в Находке, по три – в Большом Камне и Надеждинском районе, по два – в Дальнегорске, Октябрьском округе, по одному – в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанском районе, Анучинском и Ханкайском округах.

Власти Приморского края настоятельно рекомендуют гражданам региона соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих родных и близких опасностью заражения коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru