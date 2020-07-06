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Уже становится легче: Данные о COVID в России на 23 июля

Уже становится легче: Данные о COVID в России на 23 июля

В России за сутки по данным на 23 июля выявили 5 848 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф. 

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 795 038 заболевших граждан. За это время выздоровели 580 330 человека. 12 892 россиян скончались от коронавируса.

Напомним,  в Приморье за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19, один человек скончался – это мужчина 68 лет, у которого было тяжелое течение болезни, осложненное наличием тяжелых хронических заболеваний.

Новые случаи инфекции выявлены во Владивостоке – 63, Уссурийске – 15, Арсеньеве – семь, Партизанске – четыре, Партизанском районе – пять, в Хасанском районе и Находке – по три, по два случая в Михайловском, Октябрьском районах и Дальнегорске, по одному заболевшему в Анучинском, Чугуевском округах, Черниговском и Спасском районах.

За сутки выписаны после успешного лечения 84 человека, нарастающим итогом – 4434.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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