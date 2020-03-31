Новые данные по COVID-19: Москва считает, что в Приморье меньше заболевших, чем на самом деле

В России за минувшие сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 5236 человек. С начала эпидемии в стране официально подтверждено 57999 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 513 россиян не перенесли данное заболевание, 4420 вылечились.

В Приморье, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, на сегодня 166 подтвержденных случаев заболевания. Между тем, по данным местного оперативного штаба, их уже 178. Как ранее сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.

На сегодня на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ. На карантине – 159 человек, в обсерваторах – 250 человек.

Среди вновь выявленных с инфекцией два ребенка 5 и 11 лет и впервые - беременная женщина. Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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