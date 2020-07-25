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В НИИ заявили, какие домашние животные могут болеть COVID

В НИИ заявили, какие домашние животные могут болеть COVID

Источник фото: pixabay.com

Многими любимые домашние животные могут заразиться новой инфекцией, сообщают «Вести:Приморье».

Кошки и собаки могут инфицироваться коронавирусной инфекцией COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости специалиста.

Данные показывают, что эти животные переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, отметил специалист.

При этом директор НИИ гриппа отметил, что «попугай точно не заразится». «Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными», — добавил Лиознов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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