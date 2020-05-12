Названы категории людей с врожденной защитой от COVID-19

Люди с определенными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

"Мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса», - сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на ученых.

«Выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Ранее служба со ссылкой на американских ученых также сообщила, что люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет к COVID-19. При этом Роспотребнадзор уточнил, что научных данных о том, что у переболевших ОРВИ могут появиться антитела к коронавирусу, пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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