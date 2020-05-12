Новости Происшествия
Сегодня, 08:58

Названы категории людей с врожденной защитой от COVID-19

Названы категории людей с врожденной защитой от COVID-19

Люди с определенными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК

"Мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для попадания в клетки дыхательных путей, «могут облегчить или затруднить проникновение вируса», - сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на ученых.

«Выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Ранее служба со ссылкой на американских ученых также сообщила, что люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет к COVID-19. При этом Роспотребнадзор уточнил, что научных данных о том, что у переболевших ОРВИ могут появиться антитела к коронавирусу, пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме