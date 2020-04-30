Роспотребнадзор назвал пик заболеваемости COVID-19 в ноябре
Возможный пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может наступить в первой декаде или середине ноября, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на RT.
Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в различных регионах наблюдался в разное время, поэтому сроки пика также могут отличаться.
«Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — цитирует Горелова ТАСС.
Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнил, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса на пике может приблизиться к 20 тыс.
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