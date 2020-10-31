Заметный спад по COVID-заболевшим спрогнозировали в Роспотребнадзоре

В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщают «Вести:Приморье».

По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится, считает Горелов.

Напомним, 216 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Приморском крае. С нарастающим итогом число заболевших составило 35 487 человек. Всего в крае с инфекцией справились 26 808 граждан. Умерли 503 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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