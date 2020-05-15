Заявление о COVID противоречивые. Роспотребнадзор говорит одно, чиновники - другое
В России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом. С таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, хотя ранее его коллеги утверждали обратное: такие случаи есть и ожидаются еще, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.
«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая», — сказал Горелов в эфире канала «Россия 24» [цитата по RT].
При этом ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в РФ уже были выявлены случаи повторного заражения коронавирусом. Их мало, но отрицать этот факт сложно, говорил специалист. Спустя пару дней это подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. На 19 октября в регионе были зафиксированы повторные случаи COVID-19. Иногда, по ее словам, болезнь протекала в более тяжелой форме. 13 ноября главный врач-профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев сказал, что с приходом второй волны коронавируса на Ямале зафиксировано уже около 20 случаев повторного заражения. И то число будет только расти, уверен специалист.
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