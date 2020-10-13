«Срабатывает защита»: врач назвал условия повторного заражения COVID

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок.

Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.

Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

Напомним, в Приморском крае по состоянию на 22 ноября зафиксирован 231 новый случай коронавируса, всего заболевших с начала эпидемии - 20 075.

Успешно справились с инфекцией ещё 112 пациентов, всего выздоровевших от COVID-19 - 14 638.

Заведениям общепита в Приморском крае запрещено проводить торжественные и корпоративные мероприятия с общей численностью участников более 20 человек. Соответствующее решение регионального оперативного штаба закреплено постановлением от 12 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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