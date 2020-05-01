Врач сообщил условия для максимальной защиты от COVID-19

На максимальную защиту от коронавируса смогут рассчитывать все, кто успел переболеть, а после сделал прививку,. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Уровень защитных антител в организме каждого из переболевших может быть разным и только прививка выведет его на максимум. Поэтому даже обладателям антител после болезни стоит вакцинироваться от коронавируса", - цитирует эксперта радио Sputnik.

По словам врача, уровень защитных антител в крови человека зависит еще и от формы течения болезни. Вакцинация точно нужна тем, кто переболел в легкой форме или, наоборот, в самой тяжелой, - сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что массовая вакцинация в стране от коронавируса SARS-CoV-2 начнется в следующем году. Сделать прививку можно будет бесплатно.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]