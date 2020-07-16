Об угрозе заражения одновременно двумя вариантами коронавируса рассказал врач
Человек может болеть одновременно двумя вариантами коронавируса, считают ученые. Об этом Радио Sputnik рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, сообщают «Вести:Приморье».
По его словам, в мире появляются разные варианты SARS-CoV-2. Известно, что этот вирус отличается повышенной скоростью мутации, ученые выяснили, что его вариации могут одновременно находиться в организме человека, сказал Бутенко.
«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами», — отметил он.
Вирусолог подчеркнул, что пока сложно сказать, как это может повлиять на течение болезни, каких-либо доказательств на этот счет нет. Бутенко обратил внимание на предположения, что новые виды коронавируса распространяются быстрее. В любом случае новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, заметил Бутенко.
При этом он убежден, что защита от заражения любыми штаммами — вакцинация. «Пока многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации», — добавил врач.
Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки выявлено 193 случая коронавируса, с нарастающим итогом - 37760. Всего вылечившихся от COVID-19 - 29 369 человек.
Бары и рестораны Приморья вновь могут работать в ночное время. Соответствующее постановление о смягчении «антиковидных» ограничений подписал 5 февраля губернатор региона Олег Кожемяко.
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