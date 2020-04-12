Вирусолог дал оценку «самому раннему» симптому коронавируса

Сыпь в ротовой полости, которую испанские ученые ранее назвали самым ранним симптомом коронавируса, может быть проявлением сопутствующей инфекции. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция. С большой степенью вероятности, это просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она [сыпь] и наблюдается», — отметил Нетесов.

Вирусолог, в частности, предположил, что сыпь у пациентов, зараженных коронавирусом, может спровоцировать энтеровирус. Также поражение ротовой полости, по словам эксперта, вызывают парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Он допустил, что сопутствующим заболеванием, при котором появляются высыпания, может быть корь или краснуха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]