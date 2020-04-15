Посмотрите на ноги: 25-й симптом проявления COVID обнаружили ученые

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили новый необычный симптом проявления коронавирусной инфекции — воспаление пальцев ног. С начала пандемии, согласно открытым источникам, различные группы врачей зафиксировали уже 25 симптомов нового вируса, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Исследования Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии показали, что у некоторых пациентов было обмороженное воспаление на ногах, иногда продолжающееся месяцами», — сообщает издание The Telegraph. По информации ученых, симптом пропадает в течение нескольких недель после выздоровления. Однако в некоторых случаях требуется вмешательство врачей.

Вместе с другими проявлениями, воспаленные пальцы стали 25 симптомом, который может говорить о заболевании коронавирусом. Ранее ученые фиксировали у заразившихся потерю обоняния и вкуса, кожную сыпь, волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки.

Кроме того, у пожилых пациентов наблюдались помрачение сознания, конъюнктивит, тахикардия и снижение артериального давления. У больных панкреатитом на фоне вируса фиксировали увеличение сахара в крови. У детей такими симптомами являлись лихорадка, диарея и рвота.

Также к коронавирусу относили такие проявления, как грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту, ноющую боль в ногах, различные неврологические симптомы, энцефалопатию, боли в мышцах, повышенную утомляемость и поражение слизистой горла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru