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«Обратите внимание на пальцы ног»: Новый симптом коронавируса выявили эксперты

«Обратите внимание на пальцы ног»: Новый симптом коронавируса выявили эксперты

Источник фото: pixabay.com

Американские эксперты выявили новый симптом коронавирусной инфекции, его назвали «коронавирусные пальцы», сообщают «Вести:Приморье».

Как отмечается, при новом симптоме поражаются пальцы ног, они становятся синего или пурпурного цвета. Об этом сообщает USA Today.

По словам инфекциониста из Университета Пенсильвании Эббинга Лаутенбаха, при этих пятнах пациент также ощущает жжение и боль при касании.

Такое проявление вируса встречается как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе у детей.

Лаутенбах считает, что посинение пальцев связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов.

Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс уверена, что эти симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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