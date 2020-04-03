Заразившиеся COVID-19: Россия вышла на 10 место в мире

Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший, сообщают «Вести:Приморье».

На первой строчке в рейтинге заболеваемости расположились США, где инфекцию обнаружили у 759,6 тыс. человек (+26 889 за сутки). На втором месте Испания и 198,6 тыс. инфицированных (+6 948). Тройку замыкает Италия с почти 179 тыс. заразившихся.

Далее в рейтинге идет Франция — 154 тыс. человек с подтвержденным COVID-19, Германия и 145,7 тыс. больных, Британия — 121,1 тыс., Турция — 86,3 тыс. человек, Китай (83,8 тыс. заразились) и Иран (всего — 82,211 заболевший), отмечает gazeta.ru.

Напомним, китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 год. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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