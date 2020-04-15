Врачи предупредили о новых видимых симптомах COVID

Мышечная боль, повышенная утомляемость и волдыри на ногах — по мнению ученых, все эти симптомы могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Газета.ru.

Официальный список симптомов врачи пока расширять не планируют, так как это усложнит диагностирование заболевания, однако предлагают британским властям новый способ борьбы с дальнейшим распространением инфекции: достаточно дать людям бесплатный доступ к сериалам и играм, а также обеспечить их едой, уверены специалисты.

Британские ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса, на которые ранее пациенты не обращали внимания. Как оказалось, это мышечная боль, повышенная утомляемость и образование волдырей на ногах, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров.

В представленном документе также перечислены потеря обоняния и вкуса, лихорадка, боль в груди, мышечная боль, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее — все эти симптомы могут проявиться у пациентов в первую неделю заболевания.

В заключительной части документа также были приведены наиболее подверженные заражению коронавирусом группы населения. И на этот раз в них включили домохозяек.

Согласно заключению медиков, женщины, регулярно проводящие дома уборку и стирающие вещи членов семьи вручную, заражаются коронавирусом чаще, так как он может жить на поверхностях до трех дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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