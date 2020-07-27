Срочно к врачу, если чувствуете такие симптомы: врач рассказал о COVID

Если человек ощущает боль в груди, проблемы с дыханием, речью или сложности с передвижением, ему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех, пишет РИА «Новости».

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — сказал он Daily Express.

Врач призвал сразу уйти на самоизоляцию, если есть основные симптомы заболевания — кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура и утомляемость.

Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки выявлено 193 случая коронавируса, с нарастающим итогом - 37760. Всего вылечившихся от COVID-19 - 29 369 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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