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Врачи рассказали о диагнозе «затяжной коронавирус»

Врачи рассказали о диагнозе «затяжной коронавирус»

Диагноз «затяжной коронавирус» можно ставить, если симптомы заболевания сохраняются более 12 недель. Об этом рассказали ученые из Национального института здравоохранения (NICE), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Затяжной COVID-19 „продолжается более 12 недель [после заражения коронавирусом] и не объясняется альтернативным диагнозом“», — пишет журнал Express со ссылкой на ученых института. При этом точных его симптомов нет, что осложняет его диагностирование.

«Состояние объединяет „очень разнообразный и широкого диапозона“ список признаков и симптомов, включая одышку и депрессию. Респираторные симптомы включают кашель, а сердечно-сосудистые симптомы — стеснение в груди, боль в груди и учащенное сердцебиение», — считают врачи.

Напомним, 236 новых случаев COVID-19 подтвердилось в Приморском крае за последние сутки. Всего заболевших с начала эпидемии - 31 384. Справились с болезнью еще 232 пациента, всего выздоровевших от коронавируса - 22 757.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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