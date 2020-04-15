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Медики объяснили, в чем отличие коронавируса от гриппа

Медики объяснили, в чем отличие коронавируса от гриппа

Источник фото: pixabay.com

Резко поднявшаяся и очень высокая температура, ломота в теле говорят о том, что у вас, скорее всего, обычный грипп. Тонкости отличий гриппа и коронавируса напомнил главный внештатный специалист Московского депздрава по медико-санитарной помощи взрослым Андрей Тяжельников, сообщают «Вести:Приморье».

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть другие симптомы как слабость, ломота — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — сказал Тяжельникова.

Медик добавил, что сравнение коронавируса с гриппом не очень корректно. COVID-19 все еще не до конца изучен и у некоторых людей он может проявляться по-другому, отмечает ura.ru. К примеру, есть случаи, когда пациент переболел вообще без симптомов, но при обследовании у него находят серьезное поражение легких, уточнил Тяжельников. Также встречались тяжелые пациенты, вышедшие из болезни без пневмонии, рассказал врач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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