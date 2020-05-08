В Роспотребнадзоре рассказали о том, как изменится ситуации с коронавирусом ближе к лету
Ближе к лету показатели заболеваемости коронавируса в России могут достигнуть прошлогоднего минимума или станут еще ниже. Такой прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают «Вести:Приморье».
«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Эпидемиолог не стала исключать, что после зимнего спада в начале весны заболеваемость может вновь увеличиться, что характерно для сезонных инфекций, которой может стать коронавирус. Однако, считает она, рост вряд ли достигнет осенних пиков.
Что касается сегодняшней ситуации с COVID-19, Пшеничная предположила, что пик заболеваемости уже пройден. При этом, подчеркнула она, на эпидемический процесс влияют разные факторы, среди которых погодные условия, социальная активность населения и соблюдение людьми профилактических мер против коронавируса, отмечает ura.ru.
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