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Роспотребнадзор рассказал об отмене масочного режима

Роспотребнадзор рассказал об отмене масочного режима

Источник фото: pixabay.com

В России преждевременно говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают «Вести:Приморье»

«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», — цитирует ТАСС Пшеничную.

Она подчеркнула, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация. По её словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией», пишет RT.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, за минувшие сутки, по данным на 2 апреля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 51 жителя региона.

Всего заболевших с начала эпидемии - 42 462. Вылечились от COVID-19 – 197 заболевших, всего выздоровевших - 39 097. Привились от инфекции COVID – 62 932 жителей края. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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