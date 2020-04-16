Маски снимут офисные сотрудники: Роспотребнадзор назвал условие

В НИИ Роспотребнадзора назвали условие отмены масочного режима в офисах, сообщают «Вести:Приморье»

Требование носить маски в офисах, введенное из-за угрозы коронавируса, можно снять, когда все сотрудники переболеют или получат вакцину. Об этом сообщил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, передает радио Sputnik.

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции», — пояснил он.

Академик указал, что риск заболеть COVID-19 наиболее высок именно в закрытых помещениях. Специалист посоветовал активно их проветривать, не забывать мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Покровский добавил, что окончательное решение об отмене масок в офисах будет зависеть от общей эпидемической ситуации. Он напомнил, что внутренние предписания компании не должны противоречить указаниями санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 49 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 42 757. Вылечились от COVID-19 – 116 заболевших, всего выздоровевших - 39 933. Привились от инфекции COVID – 70 363 жителя края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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