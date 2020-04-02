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Роспотребнадзор назвал причину, которая ведет к ослаблению иммунитета к коронавирусу

Роспотребнадзор назвал причину, которая ведет к ослаблению иммунитета к коронавирусу

Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период роста заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле и не переохлаждаться, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ зпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная РИА Новости.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что коронавирусная инфекция новая, поэтому давать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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