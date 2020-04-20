Ученые института в Новосибирске получили антитела, нейтрализующие COVID-19
Ученые лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, нейтрализующие COVID-19. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, сообщают «Вести:Приморье».
«Получили действующие антитела к COVID-19. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — заявила Дорохова ТАСС. Для получения антител ученые использовали образцы крови переболевших COVID-19 доноров и технологию сортировки единичных B-лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за формирование иммунитета.
Исследование позволит в будущем создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Также полученные результаты послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусе и для совершенствования вакцин, добавила Дорохова, уточняет ura.ru
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