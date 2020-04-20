Способ снизить смертность от COVID нашли ученые

Вероятность тяжелого течения коронавируса можно предсказать при одновременном проведении стандартного теста ПЦР на наличие вируса и теста на антитела IgM. Это поможет снизить смертность от COVID. Об этом свидетельствует исследование Исследование сотрудников Университета науки и искусств провинции Хубэй, сообщают «Вести:Приморье».

«Результаты анализов показали, что антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР. При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания», — передают результаты исследования «Известия».

Выяснилось, что концентрация антител IgM со временем увеличивается как у людей с легкой формой коронавируса, так и у больных с осложнениями. Однако во втором случае этот рост значительно замедлен. В частности, если у легких пациентов концентрация антител в среднем поднялась с 38% в первые три дня заболевания до 64% на четвертый-седьмой день после проявления симптомов, то в группе тяжелых больных этот же показатель увеличился с 0 до 16,7% за тот же период времени. «Предложенная методика представляет большой интерес», — считает старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]