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Процент результатов теста на COVID-19 с ошибкой назвал Минздрав

Процент результатов теста на COVID-19 с ошибкой назвал Минздрав

Источник фото: pixabay.com

В Минздрае пояснили о том, какие результаты может показать тест на инфекцию коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».

Тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Эти данные вероятны в 30 - 40% случаев.

«Приблизительно в 30 - 40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов», — цитирует РИА Новости специалиста.

По словам Авдеева, такое возможно, если «материал» взят некачественно. Есть вероятность получить ложноотрицательный результат.

Пульмонолог подчеркнул, что от времени взятия материала зависит точность. Так как на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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