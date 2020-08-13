Врачи назвали, какие соблюдать условия перед сдачей теста на COVID

Какие правила нужно соблюдать перед тестом на коронавирус. Ответ дали врачи, сообщают «Вести:Приморье».

Чтобы тест на коронавирус показал достоверный результат, пациентам в течение трех часов до него не следует пить, есть, курить и чистить зубы. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — цитирует врача РБК.

Также врачи отмечают, что перед процедурой взятия проб нельзя сморкаться и промывать нос. Из-за этого тест будет неэффективным. На результат влияет и время проведения исследований. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время, если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.

Нпомним, в Приморье за истекшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом 20 302. Число выздоровевших увеличилось на 67 - до 14 705.

Заведениям общепита в Приморском крае запрещено проводить торжественные и корпоративные мероприятия с общей численностью участников более 20 человек. Соответствующее решение регионального оперативного штаба закреплено постановлением от 12 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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