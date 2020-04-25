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Роспотребнадзор назвал условие для отказа от тотального карантина
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, как можно избежать нового локдауна в России, сообщают «Вести:Приморье».
По словам Поповой, тотального карантина удастся избежать, если будут соблюдаться введённые меры по профилактике коронавируса.
«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — сказала глава Роспотребнадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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