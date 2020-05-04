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«Надеяться не стоит»: глава Роспотребнадзора сказала о влиянии температур на COVID
Низкие температуры не влияют на коронавирусную инфекцию, поэтому не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в России с приходом зимы, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре -70 °C, -20 °C, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», — сказала Попова.
В связи с этим глава Роспотребнадзора отметила, что нет оснований ожидать, что всё «само собой пройдёт» с наступлением зимы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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