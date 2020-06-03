«При одном условии»: Кафе и ресторанам разрешат работать в Новый год

У россиян начнут требовать отрицательный тест на коронавирус при входе в кафе и рестораны. Первым регионом, где ввели такое правило, стала Московская область. Постановление появилось на сайте правительства региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения, в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в постановлении. Правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

Напомним, в Приморье за минувшие сутки зафиксировано 237 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 24 740. Справились с инфекцией ещё 259 пациентов, всего выздоровевших - 17 445.

Заведениям общепита в Приморском крае запрещено проводить торжественные и корпоративные мероприятия с общей численностью участников более 20 человек. Соответствующее решение регионального оперативного штаба закреплено постановлением от 12 ноября.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]