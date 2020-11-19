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19.11.2020 16:01

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот в декабре

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот в декабре

Небольшие объёмы вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Сегодня уже получено разрешение на три площадки: это Москва и Московская область. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана. Количество участников пострегистрационного клинического исследования — 3 тыс. человек, включая часть плацебо», — цитирует слова Голиковой «РГ».

По словам вице-премьера, «Вектор» начал «наработку вакцины для введения её в гражданский оборот», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований.

«И мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — добавила Голикова.

Напомним, в Приморье по данным на 19 ноября зафиксировано 226 новых больных с диагнозом "коронавирус", с нарастающим итогом - 19 386. Успешно справились с опасной инфекцией еще 129 человек, всего выздоровевших - 14 260.

Заведениям общепита в Приморском крае запрещено проводить торжественные и корпоративные мероприятия с общей численностью участников более 20 человек. Соответствующее решение регионального оперативного штаба закреплено постановлением от 12 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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