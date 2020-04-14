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Голикова заявила о массовой вакцинации от коронавируса

Голикова заявила о массовой вакцинации от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года, сообщают «Вести:Приморье».

«При этом я хочу ещё раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер», — цитирует слова Голиковой РИА Новости.

Напомним, в Приморском крае за минувшие сутки подтверждено 232 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заразившихся с начала эпидемии - 20534. Выздоровел ещё 151 пациент, всего успешно справилось с инфекцией 14856 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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