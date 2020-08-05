Вторая вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

Центр "Вектор" 14 октября зарегистрировал свою вакцину от коронавируса, об этом объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", это уже второй препарат в России. Для борьбы с распространением инфекции важно наращивать производство отечественных вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны, подчеркнул президент. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с COVID-19 в России настораживает, но не требует введения ограничений.

В начале совещания глава государства объявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса - "ЭпиВакКорона". "Это успех", - оценил он. "У нас на подходе еще третья вакцина - центра имени Чумакова РАН", - сообщил президент.

Путин призвал увеличивать производство обеих вакцин и прежде всего обеспечить российский рынок. "Продолжаем сотрудничать с иностранными партнерами, будем продвигать нашу вакцину за рубежом, - сказал он. - Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться".

Клинические исследования "ЭпиВакКороны" проводились на 100 добровольцах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В отличие от первой российской вакцины "Спутник V" - векторной, произведенной на основе аденовируса - новая вакцина пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. У вакцины достаточно высокий уровень безопасности, оценила она.

В ближайшее время будут произведены первые партии в объеме 60 тысяч доз и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в регионах с участием 40 тысяч добровольцев. "Появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит - приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVID", - заявила Голикова.

Между тем, с началом осенне-зимнего эпидемиологического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания коронавирусом. 14 октября зафиксирован очередной антирекорд: за сутки в России выявлен 14 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Нарастающим итогом выявлено 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 039 705 человек, умерло 23 205 человек.

В Приморье, по данным на 14 октября, уже 12905 заболевших коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели 10951 человек. 124 приморца не справились с заболеванием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]