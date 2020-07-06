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Вакцина от коронавируса будет бесплатной

Вакцина от коронавируса будет бесплатной

Все россияне смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов, сообщают «Вести:Приморье».

«Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан РФ», — цитирует ТАСС Максютова. Он отметил, что коммерческой продажи этой вакцины в России не будет.

Ранее специалисты «Вектора» сообщили, что их вакцина может попасть в гражданский оборот до того, как закончатся пострегистрационные испытания. Президент России Владимир Путин заявил, что эта вакцина безопасна, передает RT.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали о работе мобильных прививочных бригадах на предприятиях в период прививочной кампании. В Приморье планировали сделать 1 млн 100 прививок. Власти края предупреждали жителей о наслоении инфекции ОРВИ и коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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