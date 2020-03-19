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"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственен Роспатенту) выдал патенты государственному научному центру "Вектор" на созданную вакцину от коронавируса, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Центр "Вектор" уже сдал документы на регистрацию вакцины от нового типа инфекции.
"Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19", – сообщили в пресс-службе ФИПС.
Как уже сообщалось ранее, препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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