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"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса

"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса

Источник фото: Российская газета

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственен Роспатенту) выдал патенты государственному научному центру "Вектор" на созданную вакцину от коронавируса, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Центр "Вектор" уже сдал документы на регистрацию вакцины от нового типа инфекции.
"Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19", – сообщили в пресс-службе ФИПС.

Как уже сообщалось ранее, препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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