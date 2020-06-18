Трое из пяти: Роспотребнадзор уточнил о состоянии получивших вакцину добровольцев

Испытания вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", идут штатно, сообщают «Вести:Приморье». Осложнений после введения препарата не выявлено ни у одного из участников эксперимента. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо, - сообщили в санитарном ведомстве. - Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено".

Согласно плану исследований, вакцину получили три добровольца из пяти. Прививка четвертому будет сделана сегодня, 5 августа. Все участники испытания находятся под постоянным медицинским наблюдением. Врачи пока не видят повода вмешательства.

"Предполагается двукратная вакцинация через 21 день, - добавили в Роспотребнадзоре. - Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]