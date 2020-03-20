Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить, об этом сообщил kp.ru руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусолог пояснил, что «обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа», однако в условиях продолжающейся пандемии «вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора».

«При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия», - добавил специалист в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что вторую и третью фазу испытаний в таком случае могут сделать более массовой: еще незарегистрированный препарат будут применять в лечебных учреждениях в рамках клинических испытаний, и это позволит исследователям собирать более полные данные о его действии.

Напомним, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет осложнений или побочных реакций.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеипрепарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]