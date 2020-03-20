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Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Источник фото: Фонд "Русский мир"

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить, об этом сообщил kp.ru руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусолог пояснил, что «обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа», однако в условиях продолжающейся пандемии «вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора».

«При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия», - добавил специалист в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что вторую и третью фазу испытаний в таком случае могут сделать более массовой: еще незарегистрированный препарат будут применять в лечебных учреждениях в рамках клинических испытаний, и это позволит исследователям собирать более полные данные о его действии.

Напомним, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет осложнений или побочных реакций.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеипрепарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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