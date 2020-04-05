Эксперты назвали срок, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса для детей

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом пояснил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон, - сказал он. - Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей".

По его словам, исследования вакцины для детей также будут проходить поэтапно, в разных возрастных группах.

В среду первые группы добровольцев, тестировавших разработанную центром им. Гамалеи вакцину, были выписаны из медицинских учреждений. По данным специалистов, они хорошо перенесли препарат.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ожидать вакцину от коронавируса для детей уже в этом году преждевременно. Она подчеркивала, что к такой вакцине предъявляются особые требования по безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]