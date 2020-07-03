У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус

Некоторые добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РИА Новости». Об этом заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо. Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз, рассказал Гинцбург. Всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев.

Директор центра добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

В начале сентября Гинцбург сообщил, что в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо. «Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», — говорил он тогда. Как позднее пояснил замглавы Центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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