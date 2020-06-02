Стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ приступили к проведению завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа, сообщают «Вести:Приморье».Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленным «Газете.ру» российским военном ведомством.

Отмечается, что после сдачи контрольных анализов 15 июля выпишут первую группу добровольцев, которые тестировали вакцину. Они вернутся к местам службы. В настоящее время состояние этих добровольцев хорошее. Жалобы на самочувствие от них не поступают, «негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», сообщили в министерстве.

«В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — указано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, полученные во время исследования данные «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]