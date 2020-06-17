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Сегодня, 13:07

О переносимости вакцины от коронавируса заявило Минобороны

О переносимости вакцины от коронавируса заявило Минобороны

Вакцина, тестирование которой проходило на базе военного госпиталя имени Бурденко, безопасна и хорошо переносится. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, сообщают «Вести:Приморье».

В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимала участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.

Перед выпиской 18 добровольцев прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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