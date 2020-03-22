50 добровольцев из числа военных отобрали для клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Красная звезда". Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооружённых Сил РФ со всей России.

Заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углублённого медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента запланирован на 3 июня.

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, где ранее были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность ряда других вакцин.

Сергей Борисевич, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны член-корреспондент РАН, доктор биологических наук полковник медицинской службы:

"48-й ЦНИИ Минобороны России принимал участие в разработке вакцин от других особо опасных инфекций. Это вакцины против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома, а также универсальная противогриппозная вакцина.

Эффективность разработанных нами вакцин составляла от 80 до 100 процентов защиты. Это очень высокий показатель. Считаю, что колоссальный опыт, приобретённый нашими специалистами ранее, поможет нам успешно провести клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции.

В настоящее время Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи одним из первых не только в России, но и во всём мире завершило доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19. По результатам этих исследований мы подготовили и направили научно-техническую документацию для получения разрешительных документов на клинические испытания. Планируется, что к концу июля все необходимые клинические испытания будут завершены".

Борисевич отметил, что в рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Во время проведения исследований были показаны и доказаны без­опасность препарата и его защитная эффективность.

Число желающих принять участие в исследованиях превысило количество людей, необходимое для клинических испытаний. В резульате отобрано 50 военнослужащих из всех военных округов. Это 45 мужчин и пять женщин. Все они военнослужащие контрактной службы, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Отбор был самый серьёзный. В число добровольцев вошли физически здоровые люди без вредных привычек.

Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук генерал-майор медицинской службы: "Во-первых, все добровольцы должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований на военнослужащих по призыву запрещено законодательством Российской Федерации. Во-вторых, все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических и гематологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований. Среди 50 добровольцев 10 медицинских работников, в том числе трое врачей".

Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса. Во-первых, безопасна ли вакцина и как хорошо она переносится. Во-вторых, насколько она иммуногенна, то есть насколько хорошо после введения вакцины организм сможет выработать защитные антитела к новой коронавирусной инфекции.

Ранее в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Специалисты 48-го ЦНИИ до 1 июня завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]