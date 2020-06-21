Новости Общество
Сегодня, 10:08

Минздрав сообщает о выпуске российской вакцины от COVID в гражданский оборот

Минздрав сообщает о выпуске российской вакцины от COVID в гражданский оборот

Источник фото: BBC.com

Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ("Sputnik V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот, - сообщил Минздрав России.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года, - сообщает РБК.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тыс. человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Ранее в центре Н.Ф.Гамалеи говорили, что рассчитывают получить разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот с 10 до 13 сентября. При этом еще в конце августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в рамках третьей стадии испытаний вакцину начали поставлять в медицинские учреждения Москвы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме