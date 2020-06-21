Минздрав сообщает о выпуске российской вакцины от COVID в гражданский оборот

Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ("Sputnik V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот, - сообщил Минздрав России.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года, - сообщает РБК.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тыс. человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Ранее в центре Н.Ф.Гамалеи говорили, что рассчитывают получить разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот с 10 до 13 сентября. При этом еще в конце августа глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в рамках третьей стадии испытаний вакцину начали поставлять в медицинские учреждения Москвы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]