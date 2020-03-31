Пульмонолог назвал естественную при коронавирусе температуру

Пульмонолог рассказал о температуре у 90% заболевших коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

Температура выше 37,5 °С встречается у 90% заболевших коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, примерно у 40% есть слабость и утомляемость, кашель, у 30% — одышка, у 20% — головная боль, у 10% — боли в горле.

Авдеев, по сообщению РИА Новости, принял участие в открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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