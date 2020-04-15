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Особенности кашля при COVID назвал врач-пульмонолог

Особенности кашля при COVID назвал врач-пульмонолог

Источник фото: pixabay.com

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кашель при коронавирусной инфекции похож на тот, который возникает у курильщиков, особенно утром, сообщают «Вести:Приморье».  Однако при инфекции он наблюдается в течение всего дня, уточнил врач.

«При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня», — рассказал пульмонолог в интервью радио Sputnik. По его словам, при заболевании сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием, а голос становится сиплым и охрипшим, отмечает ura.ru.

Врач отметил, что наличие коронавирусной инфекции необходимо подтверждать лабораторно. Ставить диагноз только по этим признакам нельзя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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