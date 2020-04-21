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Врачи рассказали, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Врачи рассказали, как восстанавливаются легкие после коронавируса

Источник фото: Газета.Ру

Легкие переболевших коронавирусом могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения. «У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — отметил врач.

По словам Карабиненко, легочные ткани смогут сами восстановиться со временем, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Ранее шведские врачи предложили лечить стволовыми клетками повреждения легочной ткани, которые являются основным видом осложнений при заражении коронавирусом, - сообщает lenta.ru. Отмечалось, что стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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