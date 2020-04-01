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У кого чаще поражаются легкие при COVID, рассказал ученый

У кого чаще поражаются легкие при COVID, рассказал ученый

Источник фото: pixabay.com

Вероятность поражения легких у детей при заражении коронавирусом составляет менее 2,4%. Однако с возрастом риск поражения легких возрастает, сообщают «Вести:Приморье».  Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вероятность поражения легких [у детей] не превышает 2,4%», — цитирует ТАСС Горелова. По его словам, риск поражения легких при коронавирусе значительно увеличивается с возрастом.

При этом ученые отметили, что тяжелая форма коронавирусной инфекции проявилась только в 0,2% случаев среди несовершеннолетних. Дети переносят заболевание намного легче, причем, это может пройти бессимптомно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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