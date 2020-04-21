Лечение COVID дома: врач назвала условие

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. А главной опасностью, сопряженной с COVID-19, остается пневмония, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказала врач пульмонолог Анна Власова.

"Лечиться дома можно только в случае одностороннего поражения легких, но при условии, что пациент находится под пристальным контролем медиков. Двустороннее поражение легких может привести к стремительному развитию острого респираторного дистресс-синдрома, при котором человеку понадобится аппарат искусственной вентиляции легких", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

В Минздраве ранее утвердили новые правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Остаться дома при получении положительного теста на COVID-19 можно, если в семье есть возможность выделить заболевшему отдельную комнату.

Кроме того отмечается, пациент должен дать согласие выполнять правила самоизоляции и соблюдать все предписания врача. Госпитализации подлежат больные, живущие в общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, входящими в группу риска по тяжелому течению коронавируса.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье пациенты с подозрением на COVID-19, а также пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 с легкой формой течения заболевания получают медицинскую помощь на дому. Заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко подчеркнула, что нововведение применимо исключительно к пациентам с легкой формой COVID-19 и тем, кто с ними контактировал.

«Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска», – отметила Анастасия Худченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]